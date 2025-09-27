Language
    महाविद्यालय में मारपीट और फायरिंग का आरोपित गगन रतनपुरिया पुलिस मुठभेड़ में घायल, गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 10:54 PM (IST)

    रुद्रपुर में कॉलेज नामांकन के दौरान हुई फायरिंग और मारपीट के मामले में किच्छा निवासी गगन रतनपुरिया को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से फायरिंग हुई जिसमें गगन ने पुलिस पर चार राउंड फायर किए। पुलिस ने उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। घायल गगन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। महाविद्यालय में नामांकन के दौरान हाईवे पर जाम और मारपीट के साथ ही फायरिंग करने में नामजद किच्छा निवासी गगन रतनपुरिया को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है।

    इस दौरान दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई। जिसमें गगन ने पुलिस पर चार राउंड फायर किए। बाद में उसके पास से पुलिस ने तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। साथ ही उसे घायल अवस्था में उपचार के लिए सितारगंज अस्पताल में भर्ती कराया है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने अस्पताल पहुंचकर जानकारी ली। 

    बुधवार को सरदार भगत सिंह राजकीय महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनावों को लेकर नामांकन था। इस दौरान छात्रसंघ अध्यक्ष के दोनों प्रत्याशियों के समर्थकों ने हाईवे पर यातायात बाधित कर दिया था। साथ ही उनके बीच हुई मारपीट के बाद एक पक्ष के जस्सी कचूरा और दूसरे पक्ष के सतपाल लाहौरिया ने फायरिंग कर दी थी।

    मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के जस्सी कचूरा, मनप्रीत उर्फ गोपी, अभय सक्सेना उर्फ चाईना, दानिश, गगन रतनपुरिया, चेतन मांगड़, अमृत चीमा, विक्रम, पार्षद जानी भाटिया, प्रिंस शर्मा, सतपाल लाहौरिया उर्फ पिंदर, हेमंत उर्फ नोनू मिश्रा, रवि रावत, आकाश यादव, आशीष यादव के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर तलाश शुरू कर दी थी।

    शुक्रवार काे पुलिस ने नामजद दानिश के साथ ही प्रकाश में आए रखवीर सिंह और गुरपेज सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जबकि फरार चल रहे 14 नामजद आरोपितों की तलाश में पुलिस लगी हुई है। शनिवार रात को सूचना मिली कि फायरिंग में मारपीट में नामजद आरोपित गगन रतनपुरिया किच्छा से होते हुए सितारगंज की ओर जा रहा है।

    इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। जहां पुलिस को देखकर गगन रतनपुरिया ने चार राउंड फायरिंग कर दी।

    जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायर किए तो एक गोली उसके पैर में लगने से वह घायल हो गया। पुलिस ने उसके बाद से तमंचा और कारतूस बरामद किया। साथ ही उसे उपचार के लिए सितारगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    पुलिस फायरिंग और मारपीट के आरोपितों की तलाश में जुटी हुई थी। रात को सूचना मिली कि गगन रतनपुरिया सितारगंज की ओर जा रहा है। पुलिस टीम ने उसे घेरा तो चार राउंड फायर किए। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की तो एक गोली उसके पैर में लग गई। उसका सितारगंज के अस्पताल में उपचार चल रहा है। फरार अन्य आरोपितों की तलाश में पुलिस टीम लगी है। 

    -मणिकांत मिश्रा, एसएसपी, यूएस नगर