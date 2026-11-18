जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। एक नाम, एक हादसा और पोस्टमार्टम हाउस में अपनों को खोने का दर्द... मंगलवार को गाबा चौक पर हुए सड़क हादसे के बाद कुछ ऐसा ही मार्मिक घटनाक्रम सामने आया।

हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति का नाम प्रताप होने के कारण दूसरे प्रताप के स्वजन गलतफहमी में पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए। वहां शव का चेहरा बुरी तरह कुचला होने के कारण वे पहचान नहीं सके और उसे अपना समझकर बिलखने लगे। हालांकि बाद में जब मृतक के स्वजन पहुंचे तब पता चला कि वह सुभाष कालोनी का प्रताप है।

12 टायरा ट्रक की चपेट में आने से मौत मंगलवार दोपहर सुभाष कालोनी निवासी प्रताप की 12 टायरा ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। इसी दौरान भूतबंगला निवासी प्रताप भी घर से बाइक लेकर निकला था। कुछ देर बाद गाबा चौक पर प्रताप नाम के बाइक सवार की मौत की सूचना भूतबंगला निवासी प्रताप के स्वजन तक पहुंची। नाम एक होने के कारण उन्होंने हादसे का शिकार हुए व्यक्ति को अपना प्रताप समझ लिया।

इसके बाद पत्नी, बच्चे और अन्य स्वजन बदहवास हालत में पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए। वहां शव का चेहरा बुरी तरह कुचला होने के कारण वे पहचान नहीं सके। अनहोनी की आशंका के बीच उन्होंने शव को अपना प्रताप मान लिया और रोने-बिलखने लगे। इतना ही नहीं, नाते-रिश्तेदारों को फोन कर प्रताप की मौत की सूचना भी दे दी।