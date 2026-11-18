जागरण संवाददाता, हाथरस। Hathras Accident: सादाबाद के आगरा-अलीगढ़ राजमार्ग पर मंगलवार देर रात वाहन ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में आशु और सलीम की मृत्यु हो गई। वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस दोनों युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सादाबाद ले गई। वहां चिकित्सक ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

शहर के नाई का नगला निवासी आशु पुत्र संजय और सलीम पुत्र वाहिद मंगलवार रात करीब 11 बजे मोटरसाइकिल से आगरा से हाथरस लौट रहे थे। किसी वाहन ने बाइक में मार दी टक्कर सादाबाद में आगरा-अलीगढ़ राजमार्ग पर सीएनजी पंप के सामने पीछे से आए किसी वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गए। आशु के चेहरे और सिर में गंभीर चोटें आई थीं। घटना के बाद राहगीर मौके पर जुट गए और पुलिस को सूचना दी। दोनों की मृत्यु की खबर मिलने पर स्वजन अस्पताल पहुंचे।