बरेली पुलिस की मुठभेड़ में 5 गो तस्कर गिरफ्तार: दो को लगी गोली, तमंचे-कारतूस और गौकशी के उपकरण बरामद
मीरगंज के लभारी गांव के जंगल में पुलिस मुठभेड़ के बाद पांच गौकशी के आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। ...और पढ़ें
HighLights
पुलिस ने लभारी गांव के जंगल से पांच गो तस्कर पकड़े
मुठभेड़ में दो आरोपितों के पैर में गोली लगने से घायल
तमंचे, कारतूस और गौकशी के उपकरण मौके से बरामद
जागरण संवाददाता, बरेली। मीरगंज के लभारी गांव के जंगल में रात में गौकशी की तैयारी कर रहे पांच आरोपितों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दो आरोपित पैर में गोली लगने से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। मौके से पुलिस ने दो तमंचे, कारतूस और गौकशी के उपकरण बरामद किए हैं।
पुलिस के मुताबिक, बुधवार रात गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि लभारी गांव के जंगल में कुछ लोग गौकशी की तैयारी कर रहे हैं।
पुलिस ने घेरा तो आरोपितों ने कर दी फायरिंग
पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की तो आरोपितों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में नन्हे उर्फ मतिया निवासी मंकरा के बाएं पैर और आसिफ कुरैशी निवासी इस्लामनगर, मिलक (रामपुर) के दाहिने पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने इनके तीन अन्य साथियों अशरफ, शेर सिंह और आसन शाह निवासी मंकरा को भी गिरफ्तार कर लिया।
आरोपितों से बरामद हुआ ये सामान
गिरफ्तार आरोपितों के कब्जे से दो तमंचे, 12 बोर का एक जिंदा कारतूस, 315 बोर का एक जिंदा और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इसके अलावा गौकशी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी मिले हैं। पूछताछ में आरोपितों ने 13 नवंबर को लभारी गांव के जंगल में पशु काटने की घटना में शामिल होना स्वीकार किया है।