जागरण संवाददाता, बरेली। मीरगंज के लभारी गांव के जंगल में रात में गौकशी की तैयारी कर रहे पांच आरोपितों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दो आरोपित पैर में गोली लगने से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। मौके से पुलिस ने दो तमंचे, कारतूस और गौकशी के उपकरण बरामद किए हैं।

पुलिस के मुताबिक, बुधवार रात गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि लभारी गांव के जंगल में कुछ लोग गौकशी की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस ने घेरा तो आरोपितों ने कर दी फायरिंग पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की तो आरोपितों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में नन्हे उर्फ मतिया निवासी मंकरा के बाएं पैर और आसिफ कुरैशी निवासी इस्लामनगर, मिलक (रामपुर) के दाहिने पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने इनके तीन अन्य साथियों अशरफ, शेर सिंह और आसन शाह निवासी मंकरा को भी गिरफ्तार कर लिया।