जागरण संवाददाता, आगरा। मतदाता सूची में नाम देखना हो या फिर बीएलओ और बूथ की जानकारी चाहिए। इसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ घर बैठे एक फोन करना पड़ेगा। आपकी समस्या का समाधान कुछ देर में हो जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने मंगलवार से डिस्ट्रिक्ट कान्टैक्ट सेंटर (डीसीसी) को शुरू किया है।

डीसीसी चौबीस घंटे चालू रहेगा। इसके लिए तीन शिफ्ट में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं 30 लाख वोटरों की मतदाता सूची का मंगलवार को बूथों में प्रकाशन हुआ। 16 दिसंबर तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। कलेक्ट्रेट के नागरिक सुरक्षा संगठन कार्यालय में खुला डिस्ट्रिक्ट कान्टैक्ट सेंटर नौ विधानसभा क्षेत्र के 3849 बूथों में मंगलवार सुबह ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ। सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक 35 हजार से अधिक लोगों ने बूथों में पहुंच नाम देखा। बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची में नहीं मिले। कुछ मतदाताओं के नाम, पता या फिर उम्र गलत अंकित थी। डीएम मनीष बंसल ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मतदाता सूची की छायाप्रति उपलब्ध कराई गई।

यह है डीसीसी का नंबर टोल फ्री नंबर 1950

टेलीफोन नंबर 0562-2250170, 0562-2971483, 0562-2971983

यह हैं विशेष तिथियां : 21 नवंबर, 22 नवंबर, 28 और 29 नवंबर यह हैं फॉर्म फॉर्म छह : नया मतदाता बनने के लिए

फॉर्म-सात : सूची से नाम हटवाने के लिए

फॉर्म-आठ : नाम में संशोधन के लिए यह है वेबसाइट