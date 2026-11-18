जागरण संवाददाता, आगरा। Agra News: सरकारी राशन का लाभ लेने वाले ऐसे 1.83 लाख लोगों का राशन रोक दिया गया है, जिन्होंने करीब दो साल तक चले अभियान के बावजूद ई-केवाईसी नहीं कराई। लाभार्थियों को फिलहाल एक और मौका दिया है। इसके बावजूद अब तक राशन रोके जाने वाले लाभार्थियों में से एक भी व्यक्ति ई-केवाईसी कराने के लिए आगे नहीं आया है।

जिला पूर्ति विभाग ने इनके नाम राशन कार्ड की सूची से नहीं हटाए गए हैं, बल्कि होल्ड पर रखे हैं। हालांकि, आगे भी ई-केवाईसी नहीं कराने पर इनके नाम सूची से हटाए जा सकते हैं। फिलहाल राशन कार्ड की सूची से नहीं हटाए गए नाम, होल्ड पर रखे जिले में राशन कार्ड के लाभार्थियों की ई-केवाईसी कराने के लिए लंबे समय से अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य का सत्यापन करना है, जिससे अपात्र लोगों को चिह्नित करने के साथ ही पात्र लाभार्थियों तक सरकारी राशन का लाभ पहुंचाया जा सके। इसके लिए राशन की दुकानों पर ई-पाश मशीन के माध्यम से ई-केवाईसी की सुविधा दी गई थी। करीब दो साल तक अभियान चलने के बाद भी बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने प्रक्रिया पूरी नहीं कराई।