जागरण संवाददाता, रामपुर। सपा नेता आजम खां को हाई कोर्ट से जमानत मिलने पर उनकी पत्नी पूर्व सांसद डॉ. तजीन फातिमा ने कहा कि उन्हें अल्लाह और न्यायालय पर पूरा भरोसा था। वहां से एक न एक दिन मुझे इंसाफ मिलेगा।

कहा कि पहले भी मुझे न्यायालय से इंसाफ मिला था। आजम साहब को जेल से रिहाई मिली थी, लेकिन कुछ ताकतें नहीं चाहती हैं कि वह जेल से बाहर आएं। इसी वजह से रिहाई के 10 मिनट बाद ही उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया था।

तजीन फातिमा ने कहा कि आज फिर हाई कोर्ट ने हमें इंसाफ दिया है। सच्चाई की जीत हुई है। इस तरह की कार्रवाई के लिए हाई कोर्ट ने भी काफी कुछ कहा है। यह भी माना कि ईडी की कार्रवाई गलत थी। हम लंबे समय से इंसाफ के लिए लड़ते आ रहे हैं। आगे भी लड़ेंगे और जीतेंगे भी। मुखालिफ लोग यह सोच रहे हैं कि आजम खां साहब जिंदगी भर जेल में रख लेंगे, वे गलत सोच रहे हैं।