उत्तराखंड पंचायत उपचुनाव: सितारगंज में महिला शक्ति का दबदबा
ऊधम सिंह नगर में पंचायत उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं, जिसमें महिला उम्मीदवारों ने अधिकांश सीटों पर जीत दर्ज की है। सरौजा के वार्ड नंबर तीन में लॉटरी से फैसला हुआ, जहाँ शिवानी राना विजयी रहीं। अन्य वार्डों में भी करीबी मुकाबले देखने को मिले। सरौजा ग्राम पंचायत में वार्ड सदस्यों के चुनाव में तेजेंद्र कौर सहित कई उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ।
जागरण संवाददाता, सितारगंज। ऊधम सिंह नगर में त्रिस्तरीय पंचायत उप-निर्वाचन 2025 की मतगणना पूरी हो गई है। शनिवार शाम घोषित परिणामों में इस बार महिला उम्मीदवारों का दबदबा देखने को मिला। कुल 16 सीटों में से अधिकांश पर महिलाओं ने जीत दर्ज कर पंचायतों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की। कई वार्डों में बेहद करीबी मुकाबले देखने को मिले। वहीं एक सीट पर फैसला लाटरी से करना पड़ा।
सबसे रोमांचक मुकाबला ग्राम सरौजा के वार्ड नंबर तीन में देखने को मिला, जहां विजयी उम्मीदवार के चयन में मतदान बराबर हो गया। यहां शिवानी राना और उषा दोनों को 55-55 मत मिले। निर्वाचन नियमों के तहत लाटरी प्रक्रिया अपनाई गई। इसमें शिवानी की किसमत चमकी। इस निर्णय के दौरान मतगणना केंद्र में मौजूद प्रत्याशियों व समर्थकों में रोचक माहौल बना रहा।
इसके अलावा पिपलिया के वार्ड नंबर पांच में भी बेहद करीबी मुकाबला हुआ। यहां शीतल कौर ने केवल 1 वोट के अंतर से सुरेंद्र कौर को हराया। वहीं सबसे ज्यादा मतों से जीत पिंडारी वार्ड 8 की उम्मीदवार सिमरन ने दर्ज की, जिन्हें 103 मत प्राप्त हुए। डोहरा की विमलेश ने भी 109 मत हासिल कर मजबूत जीत दर्ज की। इधर जहां ‘आम’ चुनाव चिह्न वाले प्रत्याशियों ने कई जगह बढ़त बनाई, वहीं ‘ओखली’ चुनाव चिह्न पर भी मजबूत मुकाबला देखने को मिला। कई सीटों पर अंतर 10 से कम वोट का रहा।
सरौजा ग्राम पंचायत में वार्ड सदस्यों के परिणाम घोषित
नानकमत्ता: सितारगंज ब्लाक में पंचायत उपचुनाव के तहत ग्राम पंचायत सरौजा में वार्ड सदस्यों के चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं। पांच वार्डों में से एक वार्ड सदस्य निर्विरोध चुना गया, जबकि शेष चार वार्डों में मतदान के माध्यम से विजेताओं ने जीत दर्ज की।
वार्ड संख्या 9 में तेजेंद्र कौर ने कुल 90 वोट प्राप्त कर भारी अंतर से जीत हासिल की, जबकि वार्ड संख्या 7 की सीट पर विनीता राना ने 64 वोट लेकर बाजी मारी। वहीं वार्ड संख्या 8 से सीता स्वायंबरी ने 45 मत पाकर जीत दर्ज की। इसके अलावा वार्ड संख्या 6 में भूपेंद्र सिंह ने 67 वोट के साथ जीत हासिल की। उन्हें ग्राम पंचायत के चार चुने हुए सदस्यों में सर्वाधिक समर्थन प्राप्त होने का दावा किया गया।
ग्राम पंचायत में एक वार्ड सदस्य निर्विरोध चुन लिए जाने के बाद चुनाव प्रक्रिया के दौरान बाकी चार सीटों पर मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। परिणाम घोषित होने के बाद विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों में उत्साह देखने को मिला। कई स्थानों पर मिठाई वितरित की गईं। स्थानीय प्रशासन ने चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष बताते हुए सभी मतदान कार्मिकों और ग्रामीणों का धन्यवाद किया।
