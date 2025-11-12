उत्तराखंड कांग्रेस में बगावत से हड़कंप, पूर्व कैबिनेट मंत्री के बेटे समेत 12 पार्षदों ने दिया इस्तीफा
उत्तराखंड कांग्रेस में जिला और महानगर कमेटी के गठन के बाद बगावत हो गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री के बेटे समेत 12 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। पार्षदों ने सर्च कमेटी के निर्णयों पर सवाल उठाए और रायशुमारी को नाटकबाजी करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे कांग्रेस को नुकसान होगा।
जागरण संवाददातात, रुद्रपुर । जिला और महानगर कमेटी गठित होते ही कांग्रेस में बगावत का बम फट गया है। पार्टी दिग्गज और पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलकराज बेहड़ के पुत्र समेत 12 कांग्रेस पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सर्च कमेटी के निर्णयों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब मनोनयन ही करना था तो रायशुमारी क्यों की गई।
पार्षद बेहड़ ने रायशुमारी को पार्टी की नाटकबाजी करार देते हुए कहा कि मिशन -2027 को फतह करने की सोच रही कांग्रेस को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष को भेजे इस्तीफे में 12 पार्षदों के इस्तीफे का जिक्र किया है।
