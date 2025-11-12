उत्तराखंड कांग्रेस में बगावत से हड़कंप, पूर्व कैबिनेट मंत्री के बेटे समेत 12 पार्षदों ने दिया इस्तीफा

जागरण संवाददातात, रुद्रपुर । जिला और महानगर कमेटी गठित होते ही कांग्रेस में बगावत का बम फट गया है। पार्टी दिग्गज और पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलकराज बेहड़ के पुत्र समेत 12 कांग्रेस पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सर्च कमेटी के निर्णयों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब मनोनयन ही करना था तो रायशुमारी क्यों की गई।