Income Tax Raid: काशीपुर की नामी फर्म पर छापा, 1.50 करोड़ का जुर्माना वसूला

संवाद सहयोगी जागरण, काशीपुर । राज्य कर विभाग, संयुक्त आयुक्त के नेतृत्व में जीएसटी चोरी में लिप्त व्यापारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। विभाग ने बिना माल की आपूर्ति के फर्जी बिलों के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का लाभ लेने का प्रयास कर रही काशीपुर की एक प्रतिष्ठित फर्म पर तलाशी और अभिग्रहण की कार्रवाई की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आयुक्त कर सोनिका और अपर आयुक्त डीएसओ नबियाल के मार्गदर्शन में, संयुक्त आयुक्त श्याम तिरुवा ने टीम गठित कर आयरन स्टील, लोहे की चादर, पाइप आदि की ट्रेडिंग करने वाली काशीपुर की नामी फर्म पर गुरुवार को छापा मारा। जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। फर्म द्वारा मुरादाबाद, रामपुर और अन्य स्थानों पर की कई फर्जी फर्मों से लगभग 10 करोड़ की खरीद दिखाई जा रही थी।

जांच में यह खुलासा हुआ कि फर्म ने स्कूटर पर खर्च हुए 20 लाख रुपए को आयरन-स्टील की खरीद के रूप में दिखाया। इसी प्रकार थ्री व्हीलर और कृषि में उपयोग होने वाले ट्रैक्टर के उपयोग पर खर्च हुए 59 लाख को भी आयरन स्टील की खरीद बताते हुए मुरादाबाद व अन्य स्थानों से दिखाया गया।