Uttarakhand News: आटो पाटर्स कंपनी में छापामारी, इनपुट टैक्स क्रेडिट में मिली अनियमितता

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। राज्य कर विभाग ने किच्छा रोड स्थित आटो पाटर्स कंपनी में छापामार कार्रवाई की। इस दौरान टैक्स क्रेडिट इनपुट में अनियमितता पाए जाने पर 21 लाख रुपये मौके पर ही जमा कराए।

आयुक्त सोनिका के निर्देश पर ज्वाइंट कमिश्नर श्याम तिरूवा ने टीम का गठन कर शुक्रवार को रुद्रपुर किच्छा रोड स्थित आटो पार्ट्स निर्माता कंपनी की तलाशी ली। कंपनी की ओर से सिडकुल स्थित विभिन्न कंपनीज को आटो पार्ट्स की सप्लाई की जा रही थी। वास्तविक खरीद की तुलना में खरीद अधिक दिखाई गई थी, लेकिन टैक्स के एक करोड़ 67 लाख रुपये जमा नहीं कराए गए।