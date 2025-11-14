Uttarakhand News: आटो पाटर्स कंपनी में छापामारी, इनपुट टैक्स क्रेडिट में मिली अनियमितता
राज्य कर विभाग ने रुद्रपुर के किच्छा रोड स्थित एक ऑटो पार्ट्स कंपनी पर छापा मारा। जांच में इनपुट टैक्स क्रेडिट में अनियमितता पाई गई, जिसके चलते कंपनी से मौके पर ही 21 लाख रुपये जमा करवाए गए। कंपनी द्वारा वास्तविक खरीद से अधिक खरीद दिखाने और टैक्स में अनियमितता के कारण यह कार्यवाही की गई। विभाग जल्द ही शेष राशि की वसूली करेगा।
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। राज्य कर विभाग ने किच्छा रोड स्थित आटो पाटर्स कंपनी में छापामार कार्रवाई की। इस दौरान टैक्स क्रेडिट इनपुट में अनियमितता पाए जाने पर 21 लाख रुपये मौके पर ही जमा कराए।
आयुक्त सोनिका के निर्देश पर ज्वाइंट कमिश्नर श्याम तिरूवा ने टीम का गठन कर शुक्रवार को रुद्रपुर किच्छा रोड स्थित आटो पार्ट्स निर्माता कंपनी की तलाशी ली। कंपनी की ओर से सिडकुल स्थित विभिन्न कंपनीज को आटो पार्ट्स की सप्लाई की जा रही थी। वास्तविक खरीद की तुलना में खरीद अधिक दिखाई गई थी, लेकिन टैक्स के एक करोड़ 67 लाख रुपये जमा नहीं कराए गए।
टीम ने कंपनी में पहुंचकर इलेक्ट्रानिक एवं अन्य अभिलेखों की गहन जांच की। जिसके परिणाम स्वरूप इनपुट टैक्स क्रेडिट में भारी अनियमितता पाई गई। इस कार्यवाही के दौरान कंपनी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए 21 लाख मौके पर ही जमा कराए गए। शीघ्र ही शेष राशि की वसूली भी विभाग करेगा। टीम में विशेष अनुसंधान शाखा उपायुक्त विनय ओझा, सहायक आयुक्त जीशान मलिक, अमर कुमार, राज्य कर अधिकारी विश्वजीत, मुकेश पांडे, आकांक्षा मौजूद थी।
