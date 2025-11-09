Language
    शादी की एलबम देने में हुई देरी, साथियों के साथ पहुंचा दुल्‍हन का भाई; कर दी खूब धुनाई

    By Anjuj Saxena Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 07:00 PM (IST)

    एक शादी की एल्बम देने में देरी होने पर दुल्हन का भाई अपने दोस्तों के साथ एल्बम देने वाले के पास पहुंचा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इस घटना से इलाके में तनाव फैल गया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    पीड़ित ने पुलिस को तहरीर सौंप कार्रवाई की मांग की है। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। शादी के बाद एलबम देने में देरी हुई तो दुल्हन के भाई ने साथियों के साथ मिलकर फोटोग्राफर पर हमला कर दिया। जिससे वह घायल हो गया। इस मामले में पीड़ित ने पुलिस को तहरीर सौंप कार्रवाई की मांग की है।

    सुभाष कालोनी निवासी विजय सागर ने बताया कि वह फोटोग्राफी का काम करता है। उसने शादी में फोटोग्राफी का काम बुक किया था। जिसके बाद उसने दुल्हा और दुल्हन पक्ष को फोटो से संबंधित सभी डेटा दे दिया। एलबम देने में देरी होने के कारण दुल्हन के भाई ने उसे पिटवाने के लिए अपने साथी को उसका नंबर दिया।

    रविवार को उसके मोबाइल पर एक काल आई और गालीगलौज करते हुए मिलने के लिए बुलाया। इस पर वह इंडेन गैस एजेंसी के पास मिलने गया। आरोप है कि इस दौरान तीन कार में धारदार हथियारों से लैस 10 से 12 युवक पहुंचे और उससे मारपीट कर दी। यही नहीं लोग एकत्र हुए तो आरोपित भाग निकले। जिसके बाद लोगों ने एक कार को रोक ली।

    यह देख कार में सवार युवकों ने अपने साथियों को दोबारा बुलाया और फिर मारपीट की। जिससे वह घायल हो गया। पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। कोतवाल मनोज रतूड़ी ने बताया कि तहरीर मिली है। जांच की जा रही है, इसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।