    पंतनगर विवि का दीक्षा समारोह नवंबर में होगा, आ सकते हैं पीएम मोदी

    By Lalit Pandey Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 01:26 PM (IST)

    पंतनगर विश्वविद्यालय का 37वां दीक्षा समारोह नवंबर में आयोजित होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन तैयारियों में जुटा है, और चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हो सकते हैं। समारोह को भव्य बनाने के लिए सभी अधिकारी और कर्मचारी बिना अनुमति के अवकाश नहीं ले सकेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन दीक्षा समारोह की तिथि पर विचार कर रहा है।

    संसू जागरण, पंतनगर । गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय का 37वां दीक्षां समारोह नवंबर में आयोजित किया जाएगा। विवि के कुलसचिव कार्यालय की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि समारोह की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं और इसकी कार्य महत्ता को देखते हुए विवि के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी समारोह की समाप्ति तक कोई अवकाश नहीं लेंगे। चर्चा है कि समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आ सकते हैं। अंदरखाने आयोजन की तैयारियां तेज हो गई हैं, तिथि तय करने की कसरत चल रही है।

    विवि कुलसचिव डा. दीपा विनय ने आदेश में स्पष्ट किया है कि विशेष परिस्थितियों में ही कर्मचारियों व अधिकारियों का अवकाश अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही स्वीकृत किया जाएगा। इस बार दीक्षा समारोह विशेष रूप से भव्य होने जा रहा है। चर्चा है कि समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम की उच्च स्तरीय तैयारियों को देखते हुए विवि प्रशासन पूरी क्षमता के साथ सक्रिय हो गया है। सभी संकायों और विभागों को तैयारी के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दीक्षा समारोह की तिथि को लेकर विवि प्रशासन में मंथन चल रहा है।