Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kisan Mela: प्रधानमंत्री की कृषि योजनाओं के लाइव प्रसारण से जुड़े अन्‍नदाता, किसानों व स्‍टूडेंट्स ने उठाया लाभ

    By Lalit Pandey Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 03:34 PM (IST)

    किसान मेला में प्रधानमंत्री की कृषि योजनाओं का सीधा प्रसारण किया गया। इस कार्यक्रम से अन्नदाताओं, किसानों और छात्रों को योजनाओं की जानकारी मिली, जिससे उन्हें लाभ हुआ। सभी ने कृषि योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रधानमंत्री की कृषि योजनाओं के गांधी हाल में लाइव प्रसारण से जुड़े किसान. Jagran

    संसू जागरण, पंतनगर । 118वें अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी में विवि के गांधी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीधे प्रसारण का किसानों ने लाभ उठाया। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई दो महत्वपूर्ण योजनाओं ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ एवं ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ पर किसानों ने भी खुलकर चर्चा की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुलपति डा. मनमोहन सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सीधे संवाद में बताया कि इन दोनों योजनाओं पर 42 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च की जाएगी। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत देश के कम उत्पादकता वाले 100 जिलों में कृषि विकास को नई दिशा दी जाएगी। योजना का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना, प्रत्येक खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाना।

    फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देना तथा भंडारण और ऋण सुविधाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना है। वहीं, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत अरहर, उड़द और मसूर जैसी प्रमुख दलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय एजेंसियां पंजीकृत किसानों की पूरी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेंगी। जिससे किसानों को उचित लाभ प्राप्त होगा और देश दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सकेगा।

    कुलपति डा. मनमोहन सिंह चौहान ने कहा कि मेले के दौरान इस सीधे प्रसारण का किसानों, विद्यार्थियों को काफी लाभ हुआ है। यहां कुलसचिव, अधिष्ठाता, निदेशकगण, संकाय सदस्य, कृषक एवं विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।