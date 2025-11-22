ऊधम सिंह नगर में चला आपरेशन कालनेमि, 157 लोगों से की पूछताछ

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। देवभूमि उत्तराखंड में सनातन धर्म की आड़ में शनिवार को शनि दान के नाम पर लोगों को ठगने और उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले कालनेमि रूपी 157 साधु-संत और पीर फकीरों से पुलिस ने पूछताछ की। साथ ही उनका सत्यापन भी किया गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

कुछ लोग साधु-संतों और पीर फकीर का भेष धारण कर लोगों से ठगी के साथ ही महिलाओं का मानसिक और शारीरिक शोषण कर रहे है। इससे न सिर्फ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है बल्कि सामाजिक सौहार्द और सतानत परंपरा की छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है। इसे देखते हुए पूर्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे लोगों के विरुद्ध आपरेशन कालनेमि शुरू करने के निर्देश दिए थे।

इसके तहत उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में पुलिस ने आपरेशन कालनेमि शुरू किया था। जिसमें कई बांग्लादेशी भी पकड़े गए थे। इधर, शनिवार को भी ऊधम सिंह नगर पुलिस ने एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर शनिवार को शनि दान के नाम पर घूमने वाले साधु संत और पीर फकीरों के विरुद्ध अभियान चलाया। अचानक चले इस अभियान से इधर उधर साधू संत रूप में घूम रहे लोगों में हड़कंप मच गया। इस दौरान पुलिस टीम जिले भर में 157 लोगों को लेकर कोतवाली पहुंची। जहां पर उनका सत्यापन किया गया।