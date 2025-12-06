'अंगूठे के निशान मिट गए साहब! लेकिन पेट की भूख कैसे मिटेगी', काशीपुर के बुजुर्ग दंपती की गुहार सुन भर आएगी आंख

जागरण संवाददाता, काशीपुर । इस माह राशन नहीं मिला। कई बार डिपो का चक्कर लगाने पर हम बुजुर्ग पति-पत्नी दोनों में से किसी का अंगूठा मशीन पर नहीं लगा। निशान मिट गए हैं साहब...लेकिन राशन न मिलने से पेट की भूख अब कैसे मिटेगी.. ये बात बुजुर्ग दंपती ने दैनिक जागरण से बातचीत के दौरान कही। कहा कोई बताने को तैयार नहीं कि अब वह क्या करें, इसके लिए विभागों के चक्कर काट रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



सस्ते गल्ले की दुकान में पारदर्शिता के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई परिवर्तन हुए हैं। रजिस्टर से वितरण प्रणाली खत्म करके अब बायोमेट्रिक व थंब इंप्रेशन से कर दिया है। ऐसे में कई लोग परेशान भी हो रहे हैं। बांसखेड़ा निवासी दर्शन कौर का अंत्योदय राशन कार्ड वर्ष, 2021 में बना था। इसमें तीन यूनिट दर्ज हैं, जिसमें एक पुत्र और दंपती हैं।