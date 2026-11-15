नितेश जौहरी हत्याकांड में छठा आरोपी अमन प्रजापति बरेली से गिरफ्तार

जासं, रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)। जगतपुरा के नितेश जौहरी हत्याकांड में पुलिस ने फरार चल रहे छठे आरोपित अमन प्रजापति को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के मीरगंज क्षेत्र के सिंधौली से दबोचा।

एसएसपी अजय गणपति के निर्देश पर गठित पांच विशेष पुलिस टीमें लगातार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थीं। इससे पहले पुलिस पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। 13 नवंबर को जगतपुरा में प्रजापति टेलीकॉम और राज टेलीकॉम के संचालकों के बीच सीसीटीवी कैमरे की दिशा को लेकर विवाद हुआ था। दोनों पक्षों के बीच मारपीट के बाद जिला अस्पताल परिसर में फिर से संघर्ष हो गया। इस दौरान नितेश उर्फ राज जौहरी के सीने पर नुकीली वस्तु से वार कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल नितेश की उपचार के दौरान मौत हो गई थी, जबकि उसके स्वजन दिनेश जौहरी और कमलेश कुमार भी घायल हुए थे।