चारों शवों का हुआ पोस्टमार्टम, स्वजनों को सौंपे -नानकमत्ता क्षेत्र में धरतेरस के दिन हुआ था भीषण हादसा

जागरण संवाददाता, खटीमा । नानकमत्ता क्षेत्र में पिकअप वाहन की टक्कर से हुई ट्रैक्टर-ट्राली सवार ठेकेदार व तीन मजदूरों के शवों का रविवार सुबह पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया और स्वजनों को सौंप दिए। इसके बाद स्वजन शव लेकर अपने घरों को चले गए। इस दौरान पोस्टमार्टम हाउस में गमगीन माहौल रहा। स्वजनाें की आंखें नम दी, जबकि वहां मौजूद हर व्यक्ति घटना पर दुख जता रहा था।

ग्राम सड़ासड़िया से ट्रैक्टर-ट्राली में सवार होकर दिवाली मनाने घर जा रहे संभल व अमरोहा जिले के ठेकेदार समेत सात मजदूर शनिवार सुबह नानकमत्ता थाना क्षेत्र में पिकअप वाहन की टक्कर से गंभीर घायल हो गए थे, जिसमें से उधनपुर हसनपुर जिला अमरोहा निवासी ठेकेदार अखिलेश पुत्र अंतराम, शीशपाल पुत्र महावीर सिंह, हसनगढ़ थाना एचोड़ा जिला संभल निवासी जयवीर पुत्र श्यामलाल व संभल जिले के हसनगढ़ निवासी गुरुमुख पुत्र राजेंद्र की मौत हो गई थी, जबकि जयवीर पुत्र धर्मवीर, प्रदीप व पुरुषोत्तम का अस्पताल में इलाज किया गया।