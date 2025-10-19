नानकमत्ता हादसा: दीवाली की खुशियां हुई खाक, पोस्टमार्टम के बाद चारों शव स्वजनों को सौंपे
नानकमत्ता क्षेत्र में धनतेरस पर हुए भीषण हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए। दिवाली मनाने जा रहे मजदूरों की ट्रैक्टर-ट्राली को पिकअप वाहन ने टक्कर मार दी थी। मृतकों में अखिलेश, शीशपाल, जयवीर और गुरुमुख शामिल हैं, जबकि तीन अन्य घायल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
चारों शवों का हुआ पोस्टमार्टम, स्वजनों को सौंपे -नानकमत्ता क्षेत्र में धरतेरस के दिन हुआ था भीषण हादसा
-
जागरण संवाददाता, खटीमा । नानकमत्ता क्षेत्र में पिकअप वाहन की टक्कर से हुई ट्रैक्टर-ट्राली सवार ठेकेदार व तीन मजदूरों के शवों का रविवार सुबह पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया और स्वजनों को सौंप दिए। इसके बाद स्वजन शव लेकर अपने घरों को चले गए। इस दौरान पोस्टमार्टम हाउस में गमगीन माहौल रहा। स्वजनाें की आंखें नम दी, जबकि वहां मौजूद हर व्यक्ति घटना पर दुख जता रहा था।
ग्राम सड़ासड़िया से ट्रैक्टर-ट्राली में सवार होकर दिवाली मनाने घर जा रहे संभल व अमरोहा जिले के ठेकेदार समेत सात मजदूर शनिवार सुबह नानकमत्ता थाना क्षेत्र में पिकअप वाहन की टक्कर से गंभीर घायल हो गए थे, जिसमें से उधनपुर हसनपुर जिला अमरोहा निवासी ठेकेदार अखिलेश पुत्र अंतराम, शीशपाल पुत्र महावीर सिंह, हसनगढ़ थाना एचोड़ा जिला संभल निवासी जयवीर पुत्र श्यामलाल व संभल जिले के हसनगढ़ निवासी गुरुमुख पुत्र राजेंद्र की मौत हो गई थी, जबकि जयवीर पुत्र धर्मवीर, प्रदीप व पुरुषोत्तम का अस्पताल में इलाज किया गया।
पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाकर उनके स्वजनों को सूचना दे दी थी। इधर, धनतेरस के दिन हुई घटना को लेकर मृतकों के स्वजनों में कोहराम मच गया। देर शाम दो मृतकों के स्वजन खटीमा पहुंचे, जबकि शेष दो मृतकों के स्वजन रात में पहुंच सके। रविवार सुबह पुलिस ने चारों शवों का पोस्टमार्टम कराया और स्वजनों को सौंप दिया। प्रतापपुर पुलिस चौकी इंचार्ज राजेंद्र पंत ने बताया कि दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया गया है। पीड़ित पक्ष की ओर से तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।