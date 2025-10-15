Language
    ठाकुर बन आहद खान ने हिंदू लड़की को किया ब्लैकमेल, फ‍िर पार की वहशीपन की हदें

    By Brijesh Pandey Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 08:39 PM (IST)

    आहद खान ने खुद को आहद ठाकुर बताते हुए युवक ने अपना धर्म छिपाते हुए युवती को अपने जाल में फंसाया। आडियो वायरल करने की धमकी देकर होटल बुलाया और जबरन दुष्कर्म किया। 

    आडियो वायरल करने की धमकी देकर बुलाया था होटल, लड़की की तहरीर पर कार्रवाई. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर । आहद खान ने खुद को आहद ठाकुर बताते हुए युवक ने अपना धर्म छिपाते हुए युवती को अपने जाल में फंसाया। मेलजोल बढ़ने के बाद उससे बातें की और आडियो रिकार्ड कर ली। इसके बाद आडियो वायरल करने की धमकी देकर होटल बुलाया और जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित काे गिरफ्तार किया। गुरूवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।

    पुलिस कार्यालय में मामले से राजफाश करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने बताया कि कोतवाली रुद्रपुर पुलिस ने एक महिला को ब्लैकमेल कर यौन उत्पीड़न करने तथा अपनी पहचान छिपाकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपित को गिरफ्तार किया है। 14 अक्टूर को कोतवाली रुद्रपुर में एक युवती ने तहरीर देकर बताया कि लगभग एक वर्ष पूर्व उसकी पहचान एक व्यक्ति आहद ठाकुर नाम से हुई थी, जो स्वयं को हिन्दू बताता था।

    कुछ समय पश्चात उक्त व्यक्ति ने उसकी रिकॉर्डिंग को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। महिला ने बताया कि आरोपित ने धमकी और दबाव देकर उसे रुद्रपुर स्थित एक होटल में बुलाया, जहां उसने जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के दौरान महिला को ज्ञात हुआ कि आरोपित का वास्तविक नाम आहद खान पुत्र तसलीम खान निवासी किच्छा, जनपद ऊधम सिंह नगर है। जो अपनी मुस्लिम पहचान छिपाकर हिंदू नाम से धोखाधड़ी कर रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई की गई।

    बीएनएस 69 के अंतर्गत कपटपूर्ण साधनों का उपयोग कर यौन संबंध बनाना, जिसमें पहचान छिपाना शामिल है, तथा धारा 318(4) (छल कर बेईमानी से लाभ प्राप्त करना जैसे पहचान पत्र में नाम परिवर्तन कर धोखा देना) में मुकदमा पंजीकृत किया।

    कोतवाली रुद्रपुर पुलिस टीम ने सक्रियता दिखाते हुए मुखबिर की सूचना पर काशीपुर रोड स्थित गल्ला मंडी के पास से आरोपी आहद खान को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपित आहद खान पुत्र तसलीम खान निवासी किच्छा ने स्वीकार किया कि उसने महिला को धोखे में रखकर होटल में बुलाया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने अपने आधार कार्ड में नाम धोखाधड़ी से हिंदू नाम आहद ठाकुर में बदल लिया था, ताकि पहचान छिपाई जा सके और होटल में प्रवेश में किसी प्रकार की रोकटोक न हो।

    महिलाओं के साथ अपराध करने वालों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। पुलिस हर उस व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई करेगी जो पहचान छिपाकर, छल या ब्लैकमेलिंग के माध्यम से किसी की अस्मिता से खिलवाड़ करेगा।

    - मणिकांत मिश्रा, एसएसपी, यूएस नगर