Mock Drill: उत्तराखंड के मेट्रो पोलिस माल में घुसे आंतकी, पांच को मुठभेड़ में किया ढेर

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए आयोजित माकड्रिल में पुलिस ने पांच आतंकी मुठभेड़ में मार गिराए। साथ ही चार नागरिकों को छुडाया। शुक्रवार को एसएसपी मणिकांत मिश्रा की अगुवाई में पंतनगर थाना क्षेत्र के मेट्रोपोलिस माल में माक ड्रिल का अभ्यास किया गया।

इसके तहत माल में पांच आतंकियों के आने और कई लोगों को अगवा करने की सूचना पुलिस के डायल 112 पर मिली। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी, एसपी क्राइम निहारिका तोमर, थानाध्यक्ष पंतनगर नंदन सिंह रावत, सिडकुल चौकी प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। साथ ही एटीएस, बम निरोध दस्ता, पीएसी, एसडीआरएफ, फायर यूनिट के साथ ही चिकित्सा टीम, राजस्व विभाग, यातायात पुलिस भी पहुंच गई।