    Mock Drill: उत्तराखंड के मेट्रो पोलिस माल में घुसे आंतकी, पांच को मुठभेड़ में किया ढेर

    By Virendra Bhandari Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 08:28 PM (IST)

    रुद्रपुर में पुलिस ने मेट्रोपोलिस मॉल में आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस अभ्यास में, पुलिस ने पांच आतंकियों को मुठभेड़

    पंतनगर थाना क्षेत्र के मेट्रोपोलिस माल में माक ड्रिल का अभ्यास किया गया। जागरण

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए आयोजित माकड्रिल में पुलिस ने पांच आतंकी मुठभेड़ में मार गिराए। साथ ही चार नागरिकों को छुडाया। शुक्रवार को एसएसपी मणिकांत मिश्रा की अगुवाई में पंतनगर थाना क्षेत्र के मेट्रोपोलिस माल में माक ड्रिल का अभ्यास किया गया।

    इसके तहत माल में पांच आतंकियों के आने और कई लोगों को अगवा करने की सूचना पुलिस के डायल 112 पर मिली। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी, एसपी क्राइम निहारिका तोमर, थानाध्यक्ष पंतनगर नंदन सिंह रावत, सिडकुल चौकी प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। साथ ही एटीएस, बम निरोध दस्ता, पीएसी, एसडीआरएफ, फायर यूनिट के साथ ही चिकित्सा टीम, राजस्व विभाग, यातायात पुलिस भी पहुंच गई।

    इस दौरान आंतकियों ने पंतनगर एयरपोर्ट पंतनगर से एक हेलीकाप्टर उपलब्ध कराने के साथ ही सितारगंज जेल में निरुद्ध साथी को छोड़ने की मांग की। जिस पर टीम ने घेराबंदी कर जवाबी कार्रवाई करते हुए पांच आतंकियों को ढेर कर दिया। साथ ही अगवा किए गए चार लोगों को मुक्त भी किया। बाद में डाग स्कवायड यूनिट, बम निरोधक दस्ता और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य संकलन भी किए।