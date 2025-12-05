जागरण संवाददाता, रुद्रपुर । नजूल भूमि पर बसे रम्पुरा की महिलाओं को विद्युत कनेक्शन ना मिलने की शिकायत के बाद शुक्रवार को शहर विधायक शिव अरोरा का पारा चढ़ गया। उन्होंने बिजलीघर पहुंच एसडीओ अन्नू अरोरा को जमकर फटकार लगाई। साथ ही डीएम को चेतावनी दे डाली कि अगर यही हाल रहा तो वह डीएम कार्यालय पर दरी बिछाकर बैठ जाएंगे। विधायक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी फोन पर स्थिति से अवगत कराया है।



कुछ दिन पूर्व जिला विकास प्राधिकरण ने सिरौलीकलां मामले को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किया था कि अब नक्शा पास कराने के बाद ही बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। इससे रम्पुरा समेत रुद्रपुर के कई क्षेत्रों के लोग प्रभावित होने लगे। शिकायत शहर विधायक अरोरा के पास पहुंची तो उन्होंने प्राधिकरण के अधिकारियों से रुद्रपुर की इन कालोनियों को बाध्यता से मुक्त करने का अनुरोध किया। जिसके बाद अधिकारी मान भी गए। लेकिन रम्पुरा की महिलाएं बिजली कनेक्शन के लिए ऊर्जा निगम के अधिकारियों के पास पहुंची तो उन्होंने नक्शा मांग लिया। लेकिन उनको यह कह कर उनकी फाइल को लौटा दिया कि बिना नक्शा पास बिजली कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे।