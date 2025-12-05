महिलाओं को नहीं मिल रहा था बिजली का कनेक्शन, विधायक का चढ़ा पारा; बोले- 'डीएम दफ्तर पर दरी बिछाकर बैठूंगा'
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर । नजूल भूमि पर बसे रम्पुरा की महिलाओं को विद्युत कनेक्शन ना मिलने की शिकायत के बाद शुक्रवार को शहर विधायक शिव अरोरा का पारा चढ़ गया। उन्होंने बिजलीघर पहुंच एसडीओ अन्नू अरोरा को जमकर फटकार लगाई। साथ ही डीएम को चेतावनी दे डाली कि अगर यही हाल रहा तो वह डीएम कार्यालय पर दरी बिछाकर बैठ जाएंगे। विधायक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी फोन पर स्थिति से अवगत कराया है।
कुछ दिन पूर्व जिला विकास प्राधिकरण ने सिरौलीकलां मामले को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किया था कि अब नक्शा पास कराने के बाद ही बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। इससे रम्पुरा समेत रुद्रपुर के कई क्षेत्रों के लोग प्रभावित होने लगे। शिकायत शहर विधायक अरोरा के पास पहुंची तो उन्होंने प्राधिकरण के अधिकारियों से रुद्रपुर की इन कालोनियों को बाध्यता से मुक्त करने का अनुरोध किया। जिसके बाद अधिकारी मान भी गए। लेकिन रम्पुरा की महिलाएं बिजली कनेक्शन के लिए ऊर्जा निगम के अधिकारियों के पास पहुंची तो उन्होंने नक्शा मांग लिया। लेकिन उनको यह कह कर उनकी फाइल को लौटा दिया कि बिना नक्शा पास बिजली कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे।
इसकी सूचना विधायक शिव अरोरा को दी गई। जिस पर विधायक का पारा चढ़ गया। वह अटरिया मोड़ स्थित बिजली घर पहुंच गए आैर एसडीओ अन्नू अरोरा को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जब दो दिन पूर्व मेरी वार्ता विकास प्राधिकरण में हो गई तो फिर किंतु-परंतु क्यों की जा रही है। विधायक ने डीएम नितिन भदौरिया को फोन मिलाकर अधिकारियों की हरकतों से अवगत कराया आैर सख्त नाराजगी जताई। विधायक ने चेतावनी दी कि इसका स्थायी समाधान नहीं निकला तो वह डीएम दफ्तर पर सोमवार को दरी बिछाने से नहीं चूकेंगे। इस दौरान राधेश शर्मा, राजेंद्र राठौर, धीरेश गुप्ता, राजकुमार साह, मनोज मदान, जीतेंद्र संधू, पिंटू पाल, राज कोली, चंद्रसेन चंदा, मयंक कक्कड़, विष्णु आदि मौजूद रहे।
