अंडरपास को लेकर नगला रेलवे स्टेशन में धरने पर बैठे विधायक बेहड़, डीआरएम को भेजीं चूड़ियां

संवाद सूत्र, पंतनगर। पंतनगर रेलवे स्टेशन के पास बंद नगला पैदल रास्ता खुलवाने और अंडरपास निर्माण की मांग पर टाल-मटोल का आरोप लगाते हुए गुरुवार को किच्छा विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलकराज बेहड़ ने ग्रामीणों के साथ रेलवे के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया।

नगला, जवाहर नगर, बिंदुखत्ता और शांतिपुरी के सैकड़ों ग्रामीणों ने विधायक के साथ स्टेशन पहुंचकर धरना दिया। उन्होंने स्टेशन अधीक्षक को चूड़ियां भेंटकर डीआरएम को भिजवाने के लिए कहा। साथ ही चेतावनी दी कि अगर 25 नवंबर तक निर्णय नहीं लिया गया तो 26 से वे ग्रामीणों के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे।

विधायक ने स्टेशन अधीक्षक और आरपीएफ इंस्पेक्टर से कहा कि इन चूड़ियों को ट्रेन से बरेली डीआरएम कार्यालय तक पहुंचा दें, ताकि अफसरों को माताओं-बहनों की पीड़ा का एहसास हो सके। उन्होंने कहा कि अफसर सम्मान और सुरक्षा के लिए भी रास्ता नहीं दे रहे हैं।

दुर्घटना का खतरा विधायक ने कहा कि दूसरी बार आंदोलन के बाद भी डीआरएम ने वार्ता के लिए कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं भेजा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। क्षेत्र की महिलाएं रोज घास लेकर रेलवे लाइन पार करने को मजबूर हैं। क्रासिंग पर घंटों ट्रेनें खड़ी रहती हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही।



विधायक ने रेलवे को 14 दिन का अल्टीमेटम दिया कि नगला और किच्छा में अंडरपास के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया को पूरा करके डीएम ऊधम सिंह नगर रेलवे को भेज चुके हैं, फिर भी काम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि पैदल रास्ते की स्वीकृति का पत्र 24 तक नहीं मिला तो 25 नवंबर को जिलाधिकारी कार्यालय पर 24 घंटे का धरना होगा।