ऊधम सिंह नगर के खटीमा में प्रवासी पक्षियों का शिकार: वन विभाग ने एक आरोपित को 12 मृत पक्षियों संग दबोचा

जागरण संवाददाता, खटीमा (ऊधम सिंह नगर)। प्रवासी पक्षियों के शिकार की आशंका को लेकर वन विभाग अलर्ट हो गया है। इसी क्रम में वन विभाग की टीम ने एक आरोपित को 12 मृत प्रवासी पक्षियों के साथ धरदबोचा है, जबकि दूसरा मौका पाकर भाग निकला।

टीम ने आरोपित को पकड़कर रेंज कार्यालय पहुंचाया है, जहां उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर्द मौसम में सुरक्षित ठिकानों की तलाश में सात समंदर पार से विदेशी पक्षियों का सीमांत के जलाशयों में आना शुरू हो गया है, जो सर्दियों के चार महीने तक इन जलाशयों में अटखेलियां खेलते हैं, जबकि आसपास के पेड़ों में बसेरा बनाते हैं।

सुरई रेंज में स्थित शारदा सागर डैम विदेशी पक्षियों का मनपसंद स्थल है, जहां पर चीन, मंगोलिया, साइबेरिया समेत आधा दर्जन यूरोपीय देशों के पचास हजार से अधिक पक्षी सर्दियों में यहां आते हैं। हालांकि अभी विदेशी पक्षियों की संख्या काफी कम है। वहीं, इन पक्षियों पर शिकारियों का खतरा हमेशा बना रहता है, जिसे लेकर सुरई रेंज की टीम प्रभागीय वनाधिकारी व उप प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देश एवं सुरई रेंज के वन क्षेत्राधिकारी आरएस मनराल के निर्देशन में अलर्ट मोड पर है और वन एवं वन्य जीवों सुरक्षा को लेकर लगातार गश्त कर रही है।

इस बीच शुक्रवार को वन विभाग की टीम सुरई वन क्षेत्र से लगे शारदा सागर में गश्त कर रही थी। तभी उन्हें सागर में एक नाव दिखाई दी, जिसमें दो व्यक्ति सवार थे। शिकार की आशंका पर कर्मचारियों द्वारा लकड़ी की दो नाव में सवार होकर दोनों व्यक्तियों को घेरकर पकड़ लिया।