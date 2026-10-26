ऊधम सिंह नगर के खटीमा पीलीभीत रोड पर भीषण हादसा, बाइक सवार युवक की मौत, राहगीर घायल

जागरण संवाददाता, खटीमा (ऊधम सिंह नगर)। पीलीभीत रोड पर चारुबेटा मुंडेली के पास कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे में एक राहगीर भी घायल हुआ है, पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाकर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया है।