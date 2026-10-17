ऊधम सिंह नगर के खटीमा में भीषण सड़क हादसा: बाइक-स्कूटी की टक्कर में युवक की मौत, पिता-पुत्र घायल

जागरण संवाददाता, खटीमा (ऊधम सिंह नगर)। पीलीभीत रोड पर बाइक व स्कूटी कीभिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, जबकि स्कूटी सवार पिता-पुत्र घायल हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं, घायलों काे प्राथमिक इलाज के बाद अस्पताल से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है।

धुरिया पलिया रमनगरा माधोटांडा पीलीभीत उत्तर प्रदेश निवासी कपिल कुमार (30) पुत्र शंकर प्रसाद शनिवार को सितारगंज जाने की बात कहकर घर से निकला था। देर शाम पीलीभीत रोड पर जमुना अस्पताल के सामने उसकी बाइक की सामने से आ रही एक स्कूटी की टक्कर हो गई, जिससे कपिल व स्कूटी सवार वार्ड दस निवासी निशाद अहमद व उनका पुत्र मो.फैज लोग घायल हो गए।