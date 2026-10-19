पानीपत-खटीमा हाईवे पर चलती बाइक का पहिया निकला, चार युवक घायल; पहिये का पेंच ढीला होने से हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, शामली। बाबरी थाना क्षेत्र में पानीपत-खटीमा हाईवे पर हाथी करौदा के निकट रविवार को चलती बाइक का पिछला पहिया निकलने से चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

बाइक पर चारों युवक सवार थे और छतेला गांव से शामली की ओर आ रहे थे। अचानक पहिया निकलने से बाइक अनियंत्रित हो गई और चारों युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गए। सूचना मिलते ही एंबुलेंस मौके पर पहुंची और आठ मिनट में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां गंभीर हालत के चलते चारों को मेरठ मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया। बाइक सवार युवकों ने हेलमेट नहीं लगा रखा था।

यह है पूरी घटना रविवार को मुजफ्फरनगर जिले के बघरा थाना क्षेत्र के गांव छतेला निवासी 35 वर्षीय कुलबहार, 25 वर्षीय युसुन 32 वर्षीय तारीख और 25 वर्षीय आबिद एक ही बाइक पर सवार होकर शामली की ओर आ रहे थे।