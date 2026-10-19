पिथौरागढ़ में बाइक भिड़ंत से एक युवक की मौत, सैन्यकर्मी भी घायल

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। बिण पेट्रोल पंप के पास दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें 12 कुमाऊं यूनिट के दो सैन्यकर्मी भी शामिल हैं।

हादसे में गंभीर रूप से घायल धीरज भट्ट ने हायर सेंटर ले जाते समय दम तोड़ दिया। युवक की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। कुमौड़ निवासी 20 वर्षीय केशव शर्मा और जाजरदेवल निवासी धीरज भट्ट बाइक संख्या यूके 05एफ 2396 से रामलीला देखकर घर लौट रहे थे।

इसी दौरान 12 कुमाऊं यूनिट में तैनात 28 वर्षीय महिमन सिंह और 27 वर्षीय राजेश रावत बुलेट बाइक संख्या यूके 02 ए 2621 से पिथौरागढ़ नगर की ओर आ रहे थे। रात करीब 12.30 बजे बिण पेट्रोल पंप से पहले दोनों बाइकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई।