'अंकल' कहकर रुकवाई बाइक, फिर झपट लिया 65 हजार से भरा बैग; भोजपुर में बदमाशों का नया तरीका

संवाद सूत्र, शाहपुर (आरा)। भोजपुर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एलआइसी एजेंट को निशाना बनाते हुए मोबाइल और रुपयों से भरा बैग छीन लिया।

बिहिया-तियर पथ पर भड़ासरा गांव के समीप रविवार की देर रात बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बैग में ग्राहकों से एकत्र किए गए करीब 65 हजार रुपये और एलआइसी की रसीदें रखी थीं।

घटना रात करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है। पीड़ित की पहचान महुआंव गांव निवासी एलआइसी एजेंट अरुण कुमार मिश्र के रूप में हुई है।

रात में घर लौटते समय वारदात

उन्होंने बताया कि वह रोज की तरह रविवार को भी काम निपटाकर देर रात अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान बिहिया-तियर पथ पर भड़ासरा गांव के समीप बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें 'अंकल' कहकर आवाज दी।

आवाज सुनकर जैसे ही उन्होंने बाइक रोकी, बदमाशों ने झपट्टा मारकर उनका मोबाइल और बैग छीन लिया। गमछे से ढक रखा था मुंह, वारदात के बाद फरार पीड़ित के अनुसार, बाइक सवार सभी बदमाशों ने गमछे से अपना मुंह ढक रखा था। मोबाइल और बैग छीनने के बाद सभी मौके से फरार हो गए। अचानक हुई इस घटना से एलआइसी एजेंट सकते में आ गए। बैग में ग्राहकों से जमा किए गए करीब 65 हजार रुपये के अलावा बीमा संबंधी रसीदें भी थीं। पुलिस से बदमाशों की पहचान और सामान बरामदगी की मांग घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस को आवेदन देकर मामले की जांच करने की मांग की है। उन्होंने बदमाशों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने और छीने गए मोबाइल, बैग, रुपये तथा एलआइसी की रसीदों की बरामदगी की गुहार लगाई है।