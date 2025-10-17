Language
    US Nagar: घर में घुसकर जानलेवा हमला, व्यक्ति गंभीर रूप से घायल

    By Virendra Bhandari Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 04:57 PM (IST)

    एक व्यक्ति अपने घर में सुरक्षित महसूस कर रहा था, तभी अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियारों से उस पर हमला कर दिया। पीड़ित के सिर पर गंभीर चोटें आईं और उसे 11 टांके लगे। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की तलाश जारी है।

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। पुरानी रंजिश में पहाड़गंज निवासी व्यक्ति के घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। इससे वह घायल हो गए और सिर पर 11 टांके आए। इसका पता चलते ही जब पीड़ित का पुत्र पड़ोसी के साथ घर पहुंचा तो उनकी भी धुनाई की गई। शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत कर लिया है।

    पुलिस के अनुसार, पहाड़गंज वार्ड 15 निवासी जावेद पुत्र इबने हसन ने बताया कि 25 सितंबर की शाम वह घर पर नहीं था। इसी बीच पुरानी रंजिश को लेकर मेहंदी मोहल्ले के ही हसन उर्फ कलुआ, राहिल, साबिर, साकिर, साजद और जावेद जबरन उसके घर में घुस आए। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने धारदार हथियार और लाठी डंडों से उसके पिता इबने हसन पर हमला कर दिया। जिससे उसके पिता का सिर दो जगह से फट गया।

    इसका पता चलते ही वह अपने पड़ोसी बाबू के साथ घर पहुंचा तो आरोपितों ने उन पर भी हमला किया। इससे वह भी घायल हो गए। बाद में गंभीर हालत में उसके पिता को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जहां उनके सिर पर 11 टांके आए। साथ ही उन्हें उपचार के लिए हाई सेंटर रेफर कर दिया। जावेद ने पुलिस से आरोपितों पर कार्रवाई की मांग की है। एसएसआइ नवीन बुधानी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर पांच लोगों पर प्राथमिकी पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है।