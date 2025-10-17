US Nagar: घर में घुसकर जानलेवा हमला, व्यक्ति गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। पुरानी रंजिश में पहाड़गंज निवासी व्यक्ति के घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। इससे वह घायल हो गए और सिर पर 11 टांके आए। इसका पता चलते ही जब पीड़ित का पुत्र पड़ोसी के साथ घर पहुंचा तो उनकी भी धुनाई की गई। शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत कर लिया है।

पुलिस के अनुसार, पहाड़गंज वार्ड 15 निवासी जावेद पुत्र इबने हसन ने बताया कि 25 सितंबर की शाम वह घर पर नहीं था। इसी बीच पुरानी रंजिश को लेकर मेहंदी मोहल्ले के ही हसन उर्फ कलुआ, राहिल, साबिर, साकिर, साजद और जावेद जबरन उसके घर में घुस आए। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने धारदार हथियार और लाठी डंडों से उसके पिता इबने हसन पर हमला कर दिया। जिससे उसके पिता का सिर दो जगह से फट गया।