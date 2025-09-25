Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लालच में अंधा हुआ बेटा, पिता को डराने के लिए की ऐसी खौफनाक हरकत; अब जेल में पीसेगा चक्‍की

    By Abhishek Rawat Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 04:38 PM (IST)

    काशीपुर में आईटीआई थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को तीन तमंचों और चार जिंदा कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी अपने पिता को जमीन के लिए धमका रहा था। शिकायत पर पुलिस ने दबिश देकर हथियार बरामद किए। आरोपी ने बताया कि उसे ये हथियार किसी अज्ञात व्यक्ति ने दिए थे। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    पिता को डराने के लिए रखे तीन तमंचों के साथ व्यक्ति गिरफ्तार. Jagran

    संस जागरण, काशीपुर । थाना आइटीआइ पुलिस ने तीन तमंचे व चार जिन्दा कारतूस समेत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपित अपने पिता को तमंचा दिखाकर धमका रहा था, जिनकी शिकायत पर पुलिस ने कार्यवाही की।

    बुधवार को त्रिलोक सिंह पुत्र गुरुमुख सिंह निवासी ग्राम दभौरा मुस्तकम ने आइटीआइ थाना पहुंच कर शिकायत दी कि उसकी उम्र लगभग 72 वर्ष है। उसका पुत्र तरनजीत कई दिनों से जमीन को अपने नाम करने की जिद कर रहा है। वह नशा करने का आदी है और उसका चाल चलन अच्छा नहीं है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस कारण वह अपने पुत्र के नाम जमीन नहीं कर रहा है। जिस बात से नाराज होकर उसका पुत्र तरनजीत उसे तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दे रहा है। एसआइ प्रकाश सिंह बिष्ट ने बताया कि शिकायतकर्ता की सूचना पर पुलिस टीम ने दभौरा मुस्तकम स्थित घर में दबिश देकर उसके पुत्र तरनजीत सिंह से सख्ती से पूछताछ की। जिसके बाद उसकी निशानदेही पर पुलिस ने उसके कमरे से तीन तमंचे 12 बोर व चार जिन्दा कारतूस बरामद किए।

    तरनजीत से जब बरामद तमंचे व कारतूस के बारे में पूछा गया, तो उसने बताया कि लगभग आठ-दस वर्ष पूर्व एक अज्ञात व्यक्ति ने तमंचे उसे रखने को दिए थे। पुलिस ने तरनजीत के विरुद्ध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है। पुलिस उसके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी कर रही है। पुलिस टीम में कांस्टेबल रमेश बंग्याल, दीपक प्रसाद व चालक ललित चौधरी शामिल रहे।