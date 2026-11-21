जासं, खटीमा (ऊधम सिंह नगर)। सरपुड़ा क्षेत्र में आबादी से सटे सुरई रेंज के जंगल में एक अज्ञात युवक को बाघ ने निवाला बना दिया। घटना से गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे वन कर्मियों ने शव को कब्जे में लिया। बाघ ने युवक के शरीर का काफी हिस्सा खा लिया था। वहीं, पुलिस ने शिनाख्त न होने पर शव को मोर्चरी में रखवा दिया है।

सरपुड़ा के ग्रामीण शनिवार सुबह जंगल की ओर गए, जहां उन्हें जमीन पर खून दिखा। साथ ही पास में पेंट पड़ी मिली। खोजबीन करने पर उन्हें झाड़ियों में एक युवक का आधा खाया हुआ शव मिला, जबकि कुछ दूरी पर बाघ भी था, जो ग्रामीणों को देखकर जंगल की ओर चला गया।