खटीमा के झन्कईया में सीएम धामी का अनोखा अंदाज, शंकर चाय वाले की टपरी पर खुद बनाई चाय, लोगों से की बातचीत

जासं, खटीमा (ऊधम सिंह नगर)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सोमवार सुबह झन्कईया में एक अलग और आत्मीय अंदाज देखने को मिला। छठ महापर्व के कार्यक्रमों और जनसंपर्क के बीच मुख्यमंत्री अचानक शंकर चाय वाले की टपरी पर पहुंच गए।

यहां उन्होंने खुद अपने हाथों से चाय बनाई और वहां मौजूद लोगों को चाय पिलाई। मुख्यमंत्री ने भी अपनी बनाई चाय का आनंद लिया। मुख्यमंत्री को अचानक चाय की टपरी पर अपने बीच देखकर स्थानीय लोग उत्साहित हो उठे।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने दुकानदारों, युवाओं और वहां मौजूद लोगों से आत्मीयता के साथ बातचीत की। चाय की चुस्कियों के बीच उन्होंने लोगों का हाल-चाल जाना और उनकी समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली।

साथ ही सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर लोगों से फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री के इस सहज और मिलनसार अंदाज की लोगों ने सराहना की। आम लोगों के बीच पहुंचकर उनके साथ चाय बनाना और बैठकर बातचीत करना चर्चा का विषय बना रहा।