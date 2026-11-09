ऊधम सिंह नगर के खटीमा में दीपावली पर पटाखों से 13 लोग घायल, छह रेफर

जागरण संवाददाता, खटीमा (ऊधम सिंह नगर)। दीपावली के दिन अलग-अलग स्थानों पर पटाखों की चपेट में आने से 13 लोग घायल हो गए। सभी को उप जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद छह लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है, जबकि शेष को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई।

दीपावली पर्व पर रविवार शाम से देर रात तक क्षेत्र में पटाखों का शोर सुनाई देता रहा। इस दौरान पटाखों की चपेट में आने से चकरपुर निवासी भास्कर पांडे, डिग्री कालेज रोड निवासी कमलेश, राजीवनगर पकड़िया निवासी प्रदीप कृष्णा राठौर, चारूबेटा निवासी करन शामिल हैं।