ऊधम सिंह नगर के खटीमा-मझोला रेलवे ट्रैक पर ट्रेन हादसे में दो युवकों की मौत

जासं, खटीमा/मझोला (ऊधम सिंह नगर)। टनकपुर से देहरादून जा रही ट्रेन की चपेट में आने से दो युवकों की मौत हो गई। हादसा शनिवार रात खटीमा और मझोला के बीच रेलवे ट्रैक पर गेट संख्या 14/15 के समीप हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया।

शनिवार देर शाम करीब 8:20 बजे ट्रेन संख्या 15020 टनकपुर से देहरादून की ओर जा रही थी। इसी दौरान बनगवां निवासी 30 वर्षीय जोगिंदर सिंह पुत्र जीत सिंह और 40 वर्षीय हरि सिंह पुत्र श्री वीर सिंह ट्रेन की चपेट में आ गए।