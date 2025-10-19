घर से 500 मीटर दूर खेल रही थी बच्ची, दुष्कर्म के इरादे से अगवा कर ले गया दरिंदा; गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। ट्रांजिट कैंप से पांच साल की बच्ची को दुष्कर्म के इरादे से अगवा करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसके विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

सीओ सिटी प्रशांत कुमार ने बताया कि तीनपानी डैम निवासी महिला गुरुवार सुबह काम पर चले गई थी। जबकि उसका पति दिल्ली में काम करता है। ऐसे में उसके छोटे बच्चे घर में ही थे। इस दौरान उसके तीन बच्चे खेलते हुए घर से करीब पांच सौ मीटर दूर तक पहुंच गए थे। जहां से दो बड़े बच्चे वापस लौट गए लेकिन पांच साल की बच्ची वहीं रुक गई। इसी बीच बच्ची को अकेला देखकर एक दुष्कर्म करने के इरादे से उसे अगवा कर किच्छा बाइपास रोड स्थित एक बगीचे की ओर ले गया था।

बच्ची के शोर मचाने पर आसपास के लोग एकत्र हुए तो आरोपित फरार हो गया था। मामले में पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर प्राथमिकी पंजीकृत कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी थी। साथ ही सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने उसकी पहचान मूलरूप से खमरिया थाना बंडा, तहसील पुवायां जिला शाहजहांपुर और हाल कृष्णा कालोनी ट्रांजिट कैंप निवासी राजीव कुशवाहा पुत्र नंदलाल कुशवाहा के रूप में की। जिसके बाद थानाध्यक्ष मोहन पांडे, एसएसआइ महेश कांडपाल की अगुवाई में पुलिस उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई थी।