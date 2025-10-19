Language
    घर से 500 मीटर दूर खेल रही थी बच्ची, दुष्कर्म के इरादे से अगवा कर ले गया दरिंदा; गिरफ्तार

    By Virendra Bhandari Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 03:37 PM (IST)

    रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप से एक 5 साल की बच्ची को दुष्कर्म के इरादे से अगवा करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला के बच्चे खेलते हुए घर से दूर चले गए थे, तभी आरोपी ने बच्ची को अगवा किया। बच्ची के शोर मचाने पर लोग जमा हो गए और आरोपी भाग गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

    प्राथमिकी पंजीकृत कर कोर्ट में पेश किया। Concept

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। ट्रांजिट कैंप से पांच साल की बच्ची को दुष्कर्म के इरादे से अगवा करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसके विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

    सीओ सिटी प्रशांत कुमार ने बताया कि तीनपानी डैम निवासी महिला गुरुवार सुबह काम पर चले गई थी। जबकि उसका पति दिल्ली में काम करता है। ऐसे में उसके छोटे बच्चे घर में ही थे। इस दौरान उसके तीन बच्चे खेलते हुए घर से करीब पांच सौ मीटर दूर तक पहुंच गए थे। जहां से दो बड़े बच्चे वापस लौट गए लेकिन पांच साल की बच्ची वहीं रुक गई। इसी बीच बच्ची को अकेला देखकर एक दुष्कर्म करने के इरादे से उसे अगवा कर किच्छा बाइपास रोड स्थित एक बगीचे की ओर ले गया था।

    बच्ची के शोर मचाने पर आसपास के लोग एकत्र हुए तो आरोपित फरार हो गया था। मामले में पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर प्राथमिकी पंजीकृत कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी थी। साथ ही सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने उसकी पहचान मूलरूप से खमरिया थाना बंडा, तहसील पुवायां जिला शाहजहांपुर और हाल कृष्णा कालोनी ट्रांजिट कैंप निवासी राजीव कुशवाहा पुत्र नंदलाल कुशवाहा के रूप में की। जिसके बाद थानाध्यक्ष मोहन पांडे, एसएसआइ महेश कांडपाल की अगुवाई में पुलिस उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई थी।

    फार्म स्वामी की वजह से टला बड़ा हादसा

    रुद्रपुर: पांच साल की बच्ची को आरोपित राजीव जिस फार्म में लेकर गया था वह खेड़ा निवासी जयदीप सिंह का है। जब बच्ची को आरोपित झाड़ियों में ले जाने लगा तो आसपास काम कर रहे लोगों को शक हुआ। इस पर उन्होंने जयदीप को जानकारी दी। जब वह वहां पहुंचे तो आरोपित फरार हो गया। तब से जयदीप पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मामले में पुलिस की हर कार्रवाई में मदद करता रहा। फलस्वरूप पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

    रविवार सुबह सूचना मिली कि फुटेज में कैद युवक किच्छा बाइपास रोड स्थित बीएचईएल के पास है। जिस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है।

    प्रशांत कुमार, सीओ सिटी