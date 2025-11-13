जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। जिस उम्र में हाथ में कापी किताब और पेन होनी चाहिए, उन हाथों में स्वजन ने बच्चे को कच्ची शराब बेचने के लिए पकड़ा दी। इंटरनेट मीडिया में अपने घर में बच्चे के कच्ची शराब बेचने का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित होने के बाद मामला चर्चाओें में आ गया। वीडियो पुलिस अधिकारियों तक पहुंची तो जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार बच्चे की पहचान होने के बाद उसके स्वजन पर कार्रवाई की जाएगी।

ऊधम सिंह नगर में मादक पदार्थों के साथ ही कच्ची शराब की खूब तस्करी हो रही है। हालांकि पुलिस लगातार कार्रवाई कर तस्करों को गिरफ्तार कर रही है। बावजूद इसके लोग मादक पदार्थ और कच्ची शराब बेचने से बाज नहीं आ रहे है। यहां तक कि वह अपने घर से ही कच्ची शराब बेच रहे है। बुधवार देर रात इंटरनेट मीडिया में एक वीडियो प्रसारित हुई। जिसमें एक 12 से 13 साल का बच्चा घर में बैड में बैठा हुआ है। जिसमें उसके हाथ में एक मोबाइल है। इस बीच एक व्यक्ति वहां आता है और उससे कच्ची शराब का पाउच मांगता है। जिसके बाद वह बच्चा अपने बैड के पीछे दराज से कच्ची शराब की पाउच उसे देता है।