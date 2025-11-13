Language
    पढ़ाई की उम्र में बच्‍चा कर रहा था ऐसा काम, देखकर पसीज गया हर किसी का दिल; मां-बाप की तलाश में पुलिस

    Updated: Thu, 13 Nov 2025 03:22 PM (IST)

    एक वायरल वीडियो में, एक छोटा बच्चा पढ़ाई की उम्र में सड़क किनारे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी मासूमियत और मेहनत देखकर लोगों का दिल भर आया है। सोशल मीडिया यूजर्स ने बच्चे की शिक्षा के लिए आर्थिक मदद करने और सरकार से बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने की अपील की है। यह दृश्य दिल को छू लेने वाला है।

    - पुलिस जांच में जुटी, स्वजन पर हो सकती है कार्रवाई। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। जिस उम्र में हाथ में कापी किताब और पेन होनी चाहिए, उन हाथों में स्वजन ने बच्चे को कच्ची शराब बेचने के लिए पकड़ा दी। इंटरनेट मीडिया में अपने घर में बच्चे के कच्ची शराब बेचने का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित होने के बाद मामला चर्चाओें में आ गया। वीडियो पुलिस अधिकारियों तक पहुंची तो जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार बच्चे की पहचान होने के बाद उसके स्वजन पर कार्रवाई की जाएगी।

    ऊधम सिंह नगर में मादक पदार्थों के साथ ही कच्ची शराब की खूब तस्करी हो रही है। हालांकि पुलिस लगातार कार्रवाई कर तस्करों को गिरफ्तार कर रही है। बावजूद इसके लोग मादक पदार्थ और कच्ची शराब बेचने से बाज नहीं आ रहे है। यहां तक कि वह अपने घर से ही कच्ची शराब बेच रहे है। बुधवार देर रात इंटरनेट मीडिया में एक वीडियो प्रसारित हुई। जिसमें एक 12 से 13 साल का बच्चा घर में बैड में बैठा हुआ है। जिसमें उसके हाथ में एक मोबाइल है। इस बीच एक व्यक्ति वहां आता है और उससे कच्ची शराब का पाउच मांगता है। जिसके बाद वह बच्चा अपने बैड के पीछे दराज से कच्ची शराब की पाउच उसे देता है।

    यह वीडियो इंटरनेट मीडिया में इतनी तेजी से प्रसारित हुआ कि मामला चर्चाओं में आ गया। वीडियो की जांच भी पुलिस ने शुरू कर दी है। पता लगाया जा रहा है कि वीडियो रुद्रपुर की है या फिर कहीं अन्य जगह की। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि वीडियो इंटरनेट मीडिया के जरिए मिला है। जांच के निर्देश दिए गए है। पढ़ाई की उम्र में बच्चे से कच्ची शराब बिकवाने वाले स्वजन पर कार्रवाई की जाएगी।