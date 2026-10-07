किच्छा-सिरौलीकलां पालिका चुनाव: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मतगणना आज, टिकी नजरें

जागरण संवाददाता, किच्छा (ऊधमसिंहनगर)। कृषि उत्पादन मंडी समिति में नगर पालिका चुनाव की मतगणना प्रारंभ हो गई है। पहले नगर पालिका सिरौली कलां की मतगणना प्रारंभ हो गई, उसके बाद किच्छा नगर पालिका की मतगणना प्रारंभ हुई।

नगर पालिका चुनावों में किच्छा व सिरौली कलां में टक्कर आमने सामने है। किच्छा में जहां सीधा मुकाबला भाजपा ओर कांग्रेस के बीच है वही सिरौली कलां में मुकाबला कांग्रेस ओर निर्दल के बीच है। सिरौली कलां में भाजपा ने अपना कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है।

सिरौली कलां में पालिकाध्यक्ष सहित चार वार्ड के लिए मतगणना की जा रही है। मतगणना के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करते हुए कृषि उत्पादन मंडी समिति को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मुख्य द्वार पर भारी संख्या में।पुलिस फोर्स तैनात किया गया है वहीं बाहर हाईवे पर भी भारी फोर्स तैनात किया गया है।

किच्छा में राजेश प्रताप व संदीप अरोड़ा, सिरौली में राशिदा व फरहीन आमने सामने किच्छा नगर पालिका चुनाव को विधायक तिलक राज बेहड़ व पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के बीच हुई राजनैतिक टकराव ने हाट बना दिया। दोनों के बीच हुए घमासान के बाद मतगणना पर रोक लगा दी गई थी।

मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां से प्रशासन को मतगणना करवा 9 अक्टूबर तक रिपोर्ट देने के आदेश के बाद प्रशासन को आ फानन में मतगणना करवानी पड़ी। जिसके चलते मतगणना स्थल को प्रशासन ने छावनी में तब्दील कर दिया है। बुधवार सुबह आए बजे मतगणना प्रारंभ हो गई।