हरीश रावत का बड़ा बयान, 'किच्छा चुनाव से खुलेगा 2027 में कांग्रेस सरकार का रास्ता'

जागरण संवाददाता, किच्छा । पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि किच्छा नगर पालिका चुनाव से उत्तराखंड में कांग्रेस का 2027 में सरकार बनाने दरवाजा खुल रहा है। इस दरवाजे को खोलने में हर कांग्रेस कार्यकर्ता को भागीदार बनना है। जिस तरह उन्होंने हरिद्वार के चुनाव में लाठी ले बैठ प्रशासन को वोट चोरी के लिए स्पष्ट संदेश दिया था यहां भी वृद्ध कार्यकर्ता सहारे के लिए लाठी ले वोट चोरी करने वालों को संदेश दें।

मंगलवार शाम पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का विधायक तिलक राज बेहड़ के कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि विधायक बेहड़ और उनकी टीम बधाई की पात्र है, उन्होंने एक बड़ी सियासी डकैती पड़ने से रोक दी। किच्छा व सिरौली कलां को उनका हक उनके जनप्रतिनिधि के रूप में मिलेगा।