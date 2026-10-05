पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की जन संवाद यात्रा का रामनगर में हुआ स्वागत, साथ रहे पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल

जागरण संवाददाता, रामनगर (नैनीताल)। प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दरकिनार शुरू की गई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की जन संवाद यात्रा रामनगर पहुंची। काशीपुर से शिवलालपुर चुंगी पहुंची यात्रा में शामिल पूर्व सीएम हरीश रावत का समर्थकों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छोलिया नृत्य, फूल मालाओं से स्वागत किया।

कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने उन्हें फूल माला से लाद दिया। इसके बाद उनका काफिला भवानीगंज, रानीखेत रोड होते हुए कालाढुंगी के लिए रवाना हो गया। इस दौरान हरीश रावत के समर्थकों में काफी उत्साह देखा गया। आठ जेसीबी से हरीश रावत की यात्रा पर फूल बरसाए गए। यात्रा में हरीश रावत के साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल भी मौजूद रहे। यात्रा में पालिकाध्यक्ष मो. अकरम, ब्लाक प्रमुख मंजू नेगी, उप ज्येष्ठ प्रमुख संजय नेगी, पुष्कर दुर्गापाल, ताइफ़ खान, शकील खान शामिल रहे।