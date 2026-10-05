कांग्रेस प्रभारी शैलजा की आपत्ति के बावजूद जनसंवाद यात्रा पर निकले हरीश रावत, काशीपुर में बोले, जनता बदलाव चाहती है

जागरण संवाददाता, काशीपुर (ऊधम सिंह नगर)। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की आपत्ति के बावजूद सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी स्वघोषित जनसंवाद यात्रा पर निकले। वाहनों के भारी काफिले के साथ जसपुर से रामनगर जाते समय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सोमवार को नवीन अनाज मंडी काशीपुर विश्राम गृह परिसर पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है।

जनता के संकेत को समझकर बदलाव की गति तेज करनी होगी, ताकि 2027 में देहरादून और 2029 में दिल्ली में बदलाव आए।

हरीश रावत ने कहा कि उनकी यात्रा से धामी सरकार घबरा रही है। यही वजह है कि काशीपुर का फ्लाईओवर पांच दिन के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, यात्रा मार्ग पर बुलडोजर लगाकर पुलिया का निर्माण शुरू करा दिया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह की व्यवस्थाओं से कांग्रेस कार्यकर्ता और वह डरने वाले नहीं हैं।