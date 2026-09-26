हरीश रावत ने हरिद्वार में किया गंगा पूजन... भावुक होकर बताई दिल की ख्वाहिश, बोले - 'अंतिम यात्रा...'

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत शुक्रवार को हरिद्वार पहुंचे। हरकी पैड़ी पर मां गंगा का विधि-विधान से पूजन किया और आशीर्वाद लिया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने राजनीतिक मुद्दों के साथ ही अपने व्यक्तिगत जीवन की आकांक्षाओं और देश की संवैधानिक संस्थाओं को लेकर अपनी बात रखी।

गंगा पूजन के बाद पत्रकारों से वार्ता के दौरान हरीश रावत भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि उनके मन की हार्दिक इच्छा है कि जब जीवन का अंतिम समय आए और उनकी अंतिम यात्रा निकले तो वह हरिद्वार के प्रतिनिधि के रूप में ही निकले।

हालांकि आगामी चुनाव में दावेदारी अथवा चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका निर्णय उस समय की परिस्थितियों, समय, स्वास्थ्य और उम्र को देखते हुए ही होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि हरिद्वार के प्रतिनिधि के रूप में अंतिम यात्रा निकलने की बात उनकी व्यक्तिगत इच्छा है। इस दौरान कांग्रेस नेता महेश प्रताप राणा, रवीश भटीजा, दीपक टंडन समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसजन शामिल रहे।