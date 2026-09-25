मुख्य चुनाव आयुक्त को बर्खास्त करने की मांग को लेकर कांग्रेस उग्र, देहरादून में सचिवालय घेराव, हरीश रावत भी शामिल

जागरण संवाददाता, देहरादून। चुनाव संबंधी अनियमितताओं एवं मतदाता सूची से जुड़े कथित मामलों के विरोध में और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सचिवालय घेराव करने जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने सुभाष रोड पर आयकर कार्यालय के पास रोका।

कांग्रेसी यहीं पर धरना देकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस जन पार्टी के प्रदेश कार्यालय से जुलूस के साथ यहां पहुंचे। पूर्व सीएम हरीश रावत भी प्रदर्शन में शामिल हुए।