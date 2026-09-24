पूर्व CM हरीश रावत ने हरिद्वार जिले की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की जताई इच्छा, इंटरनेट मीडिया पर कही दिल की बात

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। कांग्रेस के कद्दावर नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से आगामी विधानसभा चुनाव में हरिद्वार के एक विस क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। उन्होंने हरिद्वार से सांसद रहते हुए वर्ष 2009 से 2014 के कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि वह उनके जीवन का स्वर्णिम काल था।

उन्होंने कहा कि उम्र बढ़ रही है, लेकिन हरिद्वार के साथ उनका रोमांस भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। हरीश रावत ने कहा कि उस दौरान मतदाता और प्रतिनिधि के बीच ऐसा संबंध बन गया था, जिसमें दोनों एक-दूसरे के पर्याय बन गए थे।