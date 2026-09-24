देहरादून में हरीश रावत ने राजीव गांधी के सपनों को आगे बढ़ाने पर दिया जोर, महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने गुरुवार को डिस्पेंसरी रोड स्थित पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा पर कांग्रेसजनों के साथ 101 दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित की।

इसके बाद गांधी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष 111 दीप जलाकर श्रद्धासुमन अर्पित किए। हरीश रावत ने कहा कि देश चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में उन महापुरुषों के विचारों और आदर्शों को स्मरण करना जरूरी है, जिन्होंने भारत को दिशा दी।