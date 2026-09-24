देहरादून में हरीश रावत ने राजीव गांधी के सपनों को आगे बढ़ाने पर दिया जोर, महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून में राजीव गांधी और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने चुनौतीपूर्ण दौर में ...और पढ़ें
HighLights
हरीश रावत ने राजीव गांधी और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी।
राजीव गांधी ने युवाओं को मतदान का अधिकार देकर भागीदारी बढ़ाई।
महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और भाईचारे के संदेश को आत्मसात करें।
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने गुरुवार को डिस्पेंसरी रोड स्थित पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा पर कांग्रेसजनों के साथ 101 दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित की।
इसके बाद गांधी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष 111 दीप जलाकर श्रद्धासुमन अर्पित किए। हरीश रावत ने कहा कि देश चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में उन महापुरुषों के विचारों और आदर्शों को स्मरण करना जरूरी है, जिन्होंने भारत को दिशा दी।
राजीव गांधी ने 21वीं सदी के आधुनिक, तकनीकी और युवा भारत का सपना देखा। 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार देकर उन्होंने युवाओं की लोकतांत्रिक भागीदारी मजबूत की।
पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल की गई। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को व्यापक जनशक्ति से जोड़ा।
वर्तमान में सामाजिक वैमनस्य और विभाजन की परिस्थितियों के बीच उनके सत्य, अहिंसा, प्रेम और भाईचारे के संदेश को आत्मसात करना जरूरी है। इस अवसर पर पूर्व विधायक राजकुमार, लालचंद शर्मा, वीरेंद्र पोखरियाल, महेंद्र गुरु, गरिमा मेहरा दसौनी, अर्जुन सोनकर समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।