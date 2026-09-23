MBBS फर्जी प्रमाणपत्र मामले में देहरादून के दो लेखपाल निलंबित, संघ ने किया कार्य बहिष्कार का ऐलान

जागरण संवाददाता, देहरादून। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के कूटरचित प्रमाणपत्रों के मामले में जांच समिति की सिफारिश पर जिलाधिकारी डा. आशीष चौहान ने दो लेखपाल जगदीश राठौड़ और डिंपल को निलंबित कर दिया है।

इसके विरोध में उत्तराखंड लेखपाल संघ ने मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को तहसील सदर स्थित लेखपाल सभागार में प्रदेश अध्यक्ष देवेश घिल्डियाल की अध्यक्षता में हुई आपात बैठक में देहरादून जिला इकाई ने 25 सितंबर शुक्रवार से सभी प्रमाणपत्रों के कार्य का बहिष्कार का निर्णय लिया।

संघ का कहना है कि मैदानी जिलों में अत्यधिक कार्यभार के कारण प्रत्येक लेखपाल की आईडी पर प्रतिदिन 50 से 100 प्रमाणपत्र आते हैं। आवेदकों की ओर से अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर ही लेखपालों को अपनी आख्या देनी पड़ती है।

ऐसे में कूटरचित दस्तावेजों की पहचान कर फर्जी प्रमाणपत्र हासिल किए जाने के लिए सीधे लेखपालों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। संघ ने कहा कि वर्तमान मामले में आवेदकों के साथ जन सुविधा केंद्र संचालकों व कूटरचना में शामिल किसी व्यक्ति या गिरोह की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए।

लेखपालों का कहना है कि दो-दो क्षेत्रों का अतिरिक्त कार्यभार और भारी प्रमाणपत्रों के दबाव के बावजूद वह नियमित कार्य कर रहे हैं।

प्रदेश अध्यक्ष देवेश घिल्डियाल ने चेतावनी दी कि यदि कूटरचित दस्तावेजों से जारी प्रमाणपत्रों के मामले में लेखपालों पर दंडात्मक कार्रवाई जारी रहती है तो संघ प्रदेश के समस्त मैदानी क्षेत्रों में प्रमाणपत्रों के बहिष्कार के लिए बाध्य होगा।