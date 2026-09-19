हरीश रावत के शक्ति प्रदर्शन पर भाजपा का निशाना, कांग्रेस की अंदरूनी कलह बनी भाजपा का चुनावी मुद्दा

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। भाजपा ने अब कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान को राजनीतिक मुद्दा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। पूर्व सीएम हरीश रावत के स्वागत में प्रस्तावित रोड शो को शक्ति प्रदर्शन बताते हुए भाजपा ने कहा कि कांग्रेस में चुनावी तैयारी से पहले ही नेता शक्ति प्रदर्शन को सड़क पर उतर रहे हैं।

कांग्रेस नेता आपस में भिड़े पड़े हैं और शक्ति प्रदर्शन कर एक-दूसरे से खुद को बड़ा बताने की होड़ में शामिल हैं। भाजपा ने दावा किया कि रावत ने ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस के संगठनात्मक पदों से हटने की इच्छा जताई थी, हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस छोड़ने का उनका कोई इरादा नहीं है।

इसके बाद उनके समर्थन में होने वाला शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस के भीतर नेतृत्व और राजनीतिक वर्चस्व के लिए टकराव को सामने लाता है। भाजपा इस मुद्दे को कांग्रेस के भीतर बदलते शक्ति संतुलन के रूप में पेश करने की तैयारी में है।