Kichha-Sirauli Kalan Municipal Elections: किच्छा-सिरौलीकलां में कांग्रेस की जीत, बड़े बदलाव का संकेत

जागरण संवाददाता, देहरादून। किच्छा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किच्छा और सिरौलीकलां नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत को पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत बताया है।

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद शर्मा ने दोनों क्षेत्रों की जनता का आभार जताते हुए कहा कि यह जनादेश क्षेत्र में राजनीतिक बदलाव की शुरुआत है।

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लालचंद शर्मा ने कहा कि किच्छा और सिरौलीकलां की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में जो विश्वास जताया है, वह आने वाले समय में बड़े राजनीतिक परिवर्तन का आधार बनेगा। उन्होंने दावा किया कि किच्छा से शुरू हुई यह राजनीतिक शुरुआत वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव तक व्यापक बदलाव का रूप लेगी।