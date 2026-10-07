किच्छा चुनाव मतगणना: सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ड्रोन और 550 पुलिसकर्मी तैनात

जागरण संवाददाता, किच्छा। नगर पालिका किच्छा व सिरौली कलां की मतगणना के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। तीन ड्रोन दस्ते मतगणना स्थल के साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी करेंगे।

दो एसपी, चार सीओ, 18 इंस्पेक्टर सहित 550 पुलिस कर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। बिना पास के किसी को भी मतगणना परिसर में जाने की अनुमति नहीं होगी। नगर पालिका चुनाव के दौरान हुए बवाल के बाद प्रशासन ने मतगणना के लिए सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था कर मतगणना स्थल को किले में तब्दील करने की तैयारी कर ली है। एक एसपी स्ट्रांग रूम की कमान संभालेंगे, तो दूसरे एसपी पर मतगणना स्थल के बाहर यातायात व्यवस्था का जिम्मा रहेगा।

मतगणना परिसर में जाने के लिए प्रशासन द्वारा पास जारी किए गए हैं। बिना वैध पास के किसी को भी परिसर में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए मतगणना परिसर के मुख्य द्वार पर तैनात पुलिस कर्मियों को स्पष्ट हिदायत दे दी गई है। सुरक्षा ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों को निर्वाचन आयोग के नियमों का पाठ पढ़ा उसका पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है।