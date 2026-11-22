जागरण संवाददाता, किच्छा (ऊधम सिंह नगर)। मानसिक रूप से बीमार किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि इससे वह गर्भवती हो गई। पुलिस ने पीड़िता के स्वजन की तहरीर पर आरोपित युवक पर पक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही उसकी तलाश की जा रही है।

पुलिस के अनुसार, किच्छा निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि उनकी नाबालिग बेटी मानसिक रूप से पिछले कुछ माह से बीमार चल रही थी। लगातार दवा कराने के बाद भी हालत में सुधार नहीं हुआ तो तीन-चार दिन पहले फिर जांच कराई गई।