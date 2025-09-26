Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कबाड़ की दुकान में लगी थी भीड़, ये देख पहुंची पुलिस; जांच में बरामद हुई ऐसी चीज मच गया हड़कंप

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 12:26 PM (IST)

    किच्छा पुलिस ने नशीली टेबलेट और इंजेक्शन बेचते हुए एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके पास से 300 टेबलेट और 20 इंजेक्शन बरामद हुए। पूछताछ में उसने बताया कि वह गाजियाबाद से यह सामान लाकर नशा करने वालों को ऊंचे दामों पर बेचता था। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उससे जुड़े लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    पुलिस ने तीन सौ टेबलेट सहित बीस इंजेक्शन बरामद किए। प्रतीकात्‍मक

    जासं, किच्छा । पुलिस ने भारी मात्रा में नशीली टेबलेट व इंजेक्शन बेचते नशा तस्कर को दबोच लिया। उसके पास से पुलिस ने तीन सौ टेबलेट सहित बीस इंजेक्शन बरामद कर लिए। वह गाजियाबाद से टेबलेट व इंजेक्शन लाकर नशा करने वालों को महंगे दामों पर बेच मोटा मुनाफ कमा रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिक पंजीकृत कर ली है। एसएसआई राजेंद्र प्रसाद गुरूवार शाम दरऊ चौकी प्रभारी हेम चंद्र तिवारी, हेड कांस्टेबल कुलदीप आर्या, कांस्टेबल देवराज सिंह के साथ संदिग्ध कबाड़ियों की जांच कर सत्यापन कार्य में लगे थे।

    चेकिंग करते हुए जब वह रेलवे स्टेशन से आगे पहुंचे तो अकलाख इंटरप्राइजेज नाम से कबाड़ी की दुकान पर लोगों की भीड़ देख उनका माथा ठनका। पुलिस टीम जब वहां पहुंची तो वहां उपस्थित लोग पुलिस को देख भाग निकले और कांउटर पर बैठा व्यक्ति सामान समेट कर काउंटर के नीचे डालने लगा।

    पुलिस ने शक होने पर उसे घेर कर पकड़ लिया। उसके पास से बरामद पन्नी की तलाशी में पुलिस ने उसके अंदर से तीन सौ टेबलेट व बीस इंजेक्शन बरामद कर लिए। पकड़े गए तस्कर ने अपना नाम अकलाख पुत्र अब्दुल वहीद निवासी वार्ड नंबर 15 कुरैशी मोहल्ला किच्छा बताया।

    पूछताछ में उसने बताया वह बरामद टेबलेट व इंजेक्शन गाजियाबाद से मंगवाकर तीस रुपये प्रति गोली के साथ ही ढाई सौ रुपये एक इंजेक्शन का लेकर नशा करने वालों को बेचता है। पुलिस उससे मिली जानकारी के आधार पर पुलिस उससे जुड़े लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी प्रारंभ कर दी है।